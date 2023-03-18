И, как показала практика, такой подход оказался верным: под его руководством ферма значительно улучшила свои показатели, что позволило коллективу с уверенностью смотреть в завтрашний день.

Большую часть трудового пути наш герой посвятил животноводству. И хоть некоторое время он жил и трудился в областном центре, окончательный выбор сделал в пользу родного агрогородка, о чем, к слову, нисколько не жалеет. Но обо всем по порядку.

Родился и вырос будущий животновод в Губичах, сюда родители переехали после аварии на Чернобыльской АЭС. Любовь к земле, животным и труду они прививали своим шестерым детям с ранних лет. Глава семейства работал животноводом, а мать – дояркой, поэтому на ферме дети проводили практически все свободное время. Да и дома забот хватало, ведь хозяйство в то время держали немаленькое.

– Признаюсь, был в моей жизни период, когда хотелось сменить место жительства, попробовать себя в чем-то новом, – делится Юрий Петрович. – После трех лет работы на ферме решил осуществить свою мечту и получить профессию каменщика-бетонщика. Окончил училище, год проработал по специальности в одной из частных строительных организаций Гомеля. Трудился и на жировом комбинате, где освоил специальность плавильщика пищевых жиров. Но со временем понял: городская жизнь не такая уж интересная, как казалось ранее. Вот и вернулся туда, откуда начинал. Здесь же встретил и свою будущую супругу, которая работала оператором машинного доения.

13 лет в животноводческой отрасли для него пролетели как одно мгновение. За это время досконально освоил все тонкости работы. А когда ему предложили стать бригадиром МТФ 1, долго не раздумывал. Так, полгода назад Юрий Петрович вступил в новую должность. Первым делом начал наводить порядок на территории фермы. Но самое главное – увеличили объемы производимой продукции. К примеру, еще в прошлом году среднесуточные удои составляли порядка 3 тонн молока, то сегодня этот показатель достиг 5 тонн. Молоко также ранее сдавали на заводы первым сортом, сейчас оно идет уже высшим. Более чем в два раза возросли среднесуточные привесы, теперь они составляют в среднем 530 граммов. А благодаря слаженной работе осеменаторов и ветврачей, сократили и падеж скота. Следовательно, удалось повысить зарплату работникам.

– С кошар перевели скот в сараи, сделали перестановку животных, пристальное внимание уделили их здоровью, содержанию и рациону. Конечно, сделать на ферме предстоит еще немало, но, думаю, со всем справимся. Уверен, когда у людей есть стимул трудиться хорошо, они не подведут. Например, я во всем могу положиться на животноводов Оксану Игнатенко и Сергея Манеева, а также на оператора машинного доения Елену Иванкину, – рассказал бригадир.

Работа сейчас у Юрия Гнидина занимает большую часть времени, но каждую свободную минуту он старается провести в кругу своей большой и дружной семьи, где воспитываются пятеро детей. Кстати, еще один немаловажный фактор в пользу жизни в сельской местности – это, по мнению нашего героя, возможность обзавестись собственным жильем. К концу нынешнего года семья планирует переселиться в новый дом, который строит с помощью господдержки. Поэтому все слагаемые для счастливой жизни у Юрия Петровича есть.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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