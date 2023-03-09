Александр Куриленко, председатель районного совета ветеранов:



– В свете последних событий в геополитике, попытках перекроить мировое пространство в угоду отдельным государствам, военной операции в Украине я, как человек военный, расцениваю эти преступные действия в отношении Беларуси как чистой воды террористическую провокацию украинских националистов и спецслужб США с целью втянуть нашу республику в военный конфликт.

Как всегда, на высоте оказались наши военнослужащие: и пограничник, проявивший бдительность еще при первой попытке преступника пересечь границу нашей страны, и сотрудники Комитета госбезопасности, МВД.

Обидно, что преступным образом ведут себя и так называемые «соотечественники»: те, кто помогал террористу здесь, на территории Беларуси, и те, кто прячется от заслуженного наказания за границей. Хотя, их позиция вполне понятна: для них слово «родина» давно перестало существовать в его прямом смысле, а деньги приобрели статус высшей человеческой ценности. Но, как заверил глава государства: «Тех, кто совершал, а особенно сейчас совершают вот такие подобные правонарушения и являются пособниками террористов, – мы их найдем».

Могу с уверенностью сказать, что эта ситуация послужила, в первую очередь, отличным уроком для всех, кто был причастен к этому преступлению. Это очередной вызов и нашему обществу. И это подчеркнул Александр Лукашенко: «Это хорошо, это блестяще проведенная операция. Совершено невероятное, чтобы за каких-то 4-5 дней установить всех пособников и задержать. Найти иголку в стоге сена. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский – просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как Президент».