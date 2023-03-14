Обсуждение проекта программы Белорусской политической партии «Белая Русь» прошло сегодня в начальной школе райцентра. В мероприятии приняли участие идеологический актив района, представители общественных организаций.



В качестве спикеров мероприятия выступили заместитель председателя районной организации РОО «Белая Русь» Елена Некрашевич и учитель истории и обществоведения СШ№1 райцентра Станислав Сильченко.



Рассказывая присутствующим о программе партии, Елена Сергеевна отметила, что стратегическая ее цель – укрепление независимой, сильной, процветающей Беларуси и построение социально справедливого общества. Она предполагает объединение граждан Республики Беларусь на основе национальных интересов и духовно-нравственных ценностей белорусского народа. Помимо преамбулы, программа содержит положения, посвященные политическому участию в жизни страны, благополучию граждан, культуре, традициям, внешней политике, экономике. Елена Некрашевич подробно остановилась на каждом разделе, обратив внимание участников диалоговой площадки на самые важные аспекты проекта программы.

Станислав Сильченко уделил внимание вопросам исторической памяти и правды, важности воспитания человека-патриота среди молодого поколения, позиции Беларуси на международной арене.

В ходе диалога обсуждали различные аспекты: своевременность создания новой политической силы, личную ответственность каждого ее члена, отношение к основным направлениям программы партии. Свое мнение высказали педагоги, медики, представители ветеранской организации, молодежь.



Напомним, уже в эту субботу, 18 марта, в Минске состоится учредительный съезд, на котором около 1000 делегатов со всей страны определят окончательное название партии, утвердят ее устав и программу, выберут руководящие органы. От Будакошелевщины в столь значимом мероприятии примут участие 3 делегата.

Проект программы Белорусской политической партии «Белая Русь» был обнародован 28 февраля и вынесен на общественное обсуждение. Он размещен на сайте РОО «Белая Русь», где предусмотрена форма обратной связи: любой гражданин может прислать свои предложения, которые будут учтены в ходе подготовки итогового варианта.