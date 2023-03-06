Складывающиеся в настоящее время погодные условия, а именно резкий сход снежного покрова и малозначительные осадки, в отдельных районах Гомельской области быстрое высыхание прошлогодней травы и растительных остатков, создают пожароопасную обстановку в экосистемах.

Статистика показывает, что абсолютное большинство случаев пожаров по причинам пала сухой травы происходит по вине людей, и лишь 5-10% — из-за метеорологических условий.

Иногда выжигание травы проводится умышленно гражданами и сельскохозяйственными организациями для очистки огородов, сельскохозяйственных земель от нежелательной растительности и растительных остатков.

Еще чаще причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или простая неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок.

От сжигания сухой травы обедняется почва, минеральные вещества, содержащиеся в золе, довольно легко уходят с поверхностными и грунтовыми водами и только незначительная их часть усваивается растениями. На загрязненных радионуклидами территориях в воздух с огнем и дымом попадают радиоактивные вещества, которые ветром переносятся на значительные расстояния. В огне сгорают остатки удобрений и ядохимикатов, образуя летучие токсичные органические и неорганические соединения. При выжигании травы вдоль автодорог происходит загрязнение воздуха тяжёлыми металлами.

В результате выжигания сухой травы обедняется видовой состав луговой растительности и животного мира. Везде, где прошли палы, не будет уже прежнего разнотравья, сорняки захватят освободившуюся территорию. В огне палов погибают не только растения, в пламени гибнут беспозвоночные, насекомые, лягушки, ящерицы, гнёзда птиц.

Выжигание сухого травостоя вызывает гибель кладок и мест гнездовий таких птиц как кряква, чирок-трескунок, чибис, травник, бекас, камышевая и обыкновенная овсянки, полевой, лесной и хохлатый жаворонки, луговой конек. Гнездовой период этих птиц начинается в начале апреля.

Природоохранные службы, лесная охрана и МЧС в пожароопасный период значительно активизируют проведение рейдовых мероприятий. За прошлый год за нарушений правил пожарной безопасности, повлекших пожары в природных экосистемах, привлечено к административной ответственности 24 виновных лица. Нарушителям предъявлено 20 претензий за выжигание пожнивных остатков на сумму более 10 тыс. рублей.