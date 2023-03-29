Важную роль в предупреждении чрезвычайных ситуаций, является профилактическая работа. Ведь беду легче предупредить, чем исправлять ее последствия.

В целях предупреждения пожаров, максимального охвата населения, смотровые комиссии работают в усиленном режиме. В работе одной из таких комиссий принял участие и корреспондент районной газеты «Авангард».

Главная цель субъектов профилактики при посещении домовладений категорированных граждан: оказать помощь нуждающимся, тем самым предотвратить беду. В каждом домовладении изучаются бытовые условия, оценивается состояние здоровья граждан, отопительные печи и электрооборудование обследуется на предмет безопасности, проверяются на работоспособность автономные пожарные извещатели.

С каждым из жильцов проводятся профилактические беседы о недопущении курения в доме и хозяйственных постройках, соблюдении правил безопасности при эксплуатации электроприборов и отопительных печей. Семьям воспитывающим детей напоминают о недопущении оставления своих чад без присмотра. Ведь правила жизни гласят: оставление ребенка на минуту может привести к трагедии.

При выявлении нарушений безопасности жизнедеятельности в домах, комиссиями принимаются конкретные решения, которые помогают людям их оперативно устранить, и привести свое жилище в безопасное состояние.

Буда-Кошелевский РОЧС