Управляющий в производстве по делу об экономической несостоятельности СП «АМИПАК»-ОАО Валентина Жукова:

– Впервые принимаю участие в таком масштабном и значимом для нашей страны мероприятии. Для меня это огромная честь и доверие. Как и все присутствующие, хочу из уст Президента услышать не только итоги проделанной работы, но и узнать задачи на ближайшую перспективу. Сейчас каждый из нас видит, что происходит в мире, как накаляется ситуация вокруг нашей страны. Как мы будем сохранять мир и противостоять внешней угрозе, это то, что мы хотим услышать от белорусского лидера. Считаю, что только сообща мы можем противостоять всем угрозам. Ведь когда над головой будет мирное небо, тогда и экономика будет работать, и социальная сфера будет развиваться.