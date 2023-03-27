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Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0078 рубля до 2.8504, что составило 0.27%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0424 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0259 (0.84%), на 27 марта 2023 курс составил 3.1159. По итогам месяца евро уменьшился на 0 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0002 рублей (0.01%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0127 рублей.

Китайский юань укрепился на 0.0017 рублей (0.01%). За месяц курс юаня увеличился на 0.0988 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль Китайский Юань 24 421 900 417 537 57 728 900 28 918 500

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.8 – 2.841 рублей, курс продажи доллара 2.845 – 2.9. Евро можно было продать в диапазоне 2.94 – 3.057 рублей, купить – 3.068 – 3.138.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB=99.7 (стоимость 1 доллара равна 99.7 российских рублей),

EUR/USD=1.0779 (1 евро стоит 1.0779 доллар),

EUR/RUB=107.6 (107.6 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

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