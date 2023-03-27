27 марта 2023 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.8504, курс евро – 3.1159, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.7313.
Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0078 рубля до 2.8504, что составило 0.27%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0424 рублей.
Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0259 (0.84%), на 27 марта 2023 курс составил 3.1159. По итогам месяца евро уменьшился на 0 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0002 рублей (0.01%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0127 рублей.
Китайский юань укрепился на 0.0017 рублей (0.01%). За месяц курс юаня увеличился на 0.0988 рублей.
|Объём торгов в BYN
|Доллар
|Евро
|Российский рубль
|Китайский Юань
|24 421 900
|417 537
|57 728 900
|28 918 500
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.8 – 2.841 рублей, курс продажи доллара 2.845 – 2.9. Евро можно было продать в диапазоне 2.94 – 3.057 рублей, купить – 3.068 – 3.138.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
- USD/RUB=99.7 (стоимость 1 доллара равна 99.7 российских рублей),
- EUR/USD=1.0779 (1 евро стоит 1.0779 доллар),
- EUR/RUB=107.6 (107.6 рублей составляет стоимость 1 евро).
Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.
Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.