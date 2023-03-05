Накануне 8 Марта мы побывали в трудовых коллективах города и района, чтобы еще раз рассказать о прекрасных женщинах. Юных и умудренных опытом, ярких и целеустремленных, сильных, амбициозных и при этом необыкновенно женственных и ранимых. Многие из них неоднократно были героинями наших публикаций, о некоторых мы напишем впервые. А откроет галерею женских образов инженер-лесопатолог Буда-Кошелевского опытного лесхоза Екатерина Прохоренко.

Хранитель леса

Выпускница биологического факультета ГГУ имени Ф. Скорины Екатерина Прохоренко пришла в Буда-Кошелевский опытный лесхоз молодым специалистом в феврале 2021 года. Месяц назад истек срок обязательной отработки, и она официально «распрощалась» со статусом молодого специалиста, но оставлять первое место работы и дружный коллектив в ее планы не входит. Почему? Пусть она расскажет об этом сама.

– Работа мне, признаюсь, по душе. Ведь лесная сфера настолько интересная: каждый день не похож на предыдущий. Моя задача – защита лесов, там же и основное рабочее место. Обследовать территорию, своевременно выявить вредителей и очаги болезней, назначить «лечение» и проконтролировать – вот круг моих повседневных обязанностей. И так круглый год. Но самая горячая пора у лесопатологов, к слову, как и у аграриев, наступает с приходом весны и продолжается до поздней осени. Связано это с вылетом всех лесных вредителей, которые только в октябре уходят в спячку. Многие болезни дают о себе знать с наступлением тепла, но, наверное, больше всего мне запомнилась весна прошлого года, когда по всей Беларуси прошли массовые ветровалы. Помню, приходилось часто выезжать в лес, обследовать и назначать санитарно-оздоровительные мероприятия: либо сплошную рубку, либо уборку единичных ветровально-буреломных деревьев.

Кто-то скажет: не женское это дело, а мне нравится. Во многом благодаря атмосфере в коллективе. Хоть он преимущественно и мужской, но дружный и работоспособный, каждый готов прийти на выручку, все вопросы решаем оперативно, причем в спокойной рабочей обстановке. А вообще, работать в мужском коллективе мне комфортно и привычно еще с университета. Там, как вы понимаете, большую часть студентов составляли парни. При случае могу и характер проявить – это только с виду я такая хрупкая. Но это случается нечасто. Ребята у нас хорошие, настоящие профессионалы своего дела. Я многому у них научилась, особенно у моего непосредственного начальника Сергея Красуцкого. Именно его считаю свои первым наставником, он дал мне всю необходимую базу, научил азам профессии, – признается девушка.

Женский портрет лесхоза

К слову, в коллективе Буда-Кошелевского опытного лесхоза женщины составляют примерно пятую часть. Зато какую! Есть среди них и представительницы традиционных женских профессий: бухгалтеры, экономисты, специалист по кадрам, секретарь, юрист, диспетчер, специалист по закупкам, инженер по охране труда, инженер-радиолог, инженер по лесовосстановлению и мелиорации. Так, 22 года трудится в лесхозе заместитель директора по идеологической работе Татьяна Павлюкова, почти три десятка лет насчитывает трудовой стаж главного бухгалтера Светланы Тур, 31 год отвечает за финансы Чернянского опытно-производственного лесничества Наталья Жеребцова, более 23 лет жизни связаны с лесхозом у техника-радиолога Аллы Жаранковой, почти 22 года – у инженера по охране труда Натальи Альховик, более 22 лет – у завхоза Ольги Чураковой и более 35 лет – у уборщика помещений Людмилы Юнчиц.

Но достаточно в лесхозе примеров, когда представительницы прекрасного пола блестяще проявляют себя в исконно мужских профессиях. Например, Дуравичское лесничество во главе с неизменным лесничим Антониной Савостеевой по итогам прошлого года стало лидером по показателям производственно-экономической деятельности. К слову, Антонина Викторовна трудится в лесхозе более 24 лет. Вот уже 22 года высокопрофессионально выполняет свои «неженские» обязанности помощник лесничего Чернянского опытно-производственного лесничества Елена Клакоцкая. Помощник лесничего в Наспенском лесничестве тоже женщина – Нина Тимошенко. Как часы работает постоянный лесной питомник под чутким, но строгим руководством Ольги Горбачевской. Не боятся мужской работы и молодые специалисты. Мастерами леса работают Мария Папеко, Анжелика Гулевич, Наталья Белоножко, Алина Минкова, Ангелина Копачева, Марина Маркова, Диана Каребо.

Вот такой он, «слабый» пол!



Ирина ПАЛУБЕЦ

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