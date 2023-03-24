Молодая девушка с рождения вынуждена жить в социальных учреждениях. Она никогда не видела родителей. Мама, узнав о диагнозе, отказалась от ребенка сразу же после родов.

Из-за болезни Настя вынуждена передвигаться на коляске. Но девушка не сдается, работает над собой каждый день, чтобы приблизиться к главной мечте в жизни – научиться ходить! Помочь в этом может специальный тренажер. Но его стоимость для девушки неподъемная, поэтому Настя обратилась в Центр «Вера».

У Анастасии Сиваковой тяжелый диагноз. У нее легкая умственная отсталость, последствия раннего органического поражения ЦНС, спастическая диплегия.

Вскоре ей исполнится 23 года. За все это время, как признается девушка, она никогда не видела родителей.

Мать и отец не интересовались судьбой дочки. Она росла и взрослела в социальных учреждениях – Доме малютки, интернате. Сейчас же живет в доме самостоятельного проживания на базе ГУСО «Чаусский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов».