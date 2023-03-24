Молодая девушка с рождения вынуждена жить в социальных учреждениях. Она никогда не видела родителей. Мама, узнав о диагнозе, отказалась от ребенка сразу же после родов.

Из-за болезни Настя вынуждена передвигаться на коляске. Но девушка не сдается, работает над собой каждый день, чтобы приблизиться к главной мечте в жизни – научиться ходить! Помочь в этом может специальный тренажер. Но его стоимость для девушки неподъемная, поэтому Настя обратилась в Центр «Вера».

У Анастасии Сиваковой тяжелый диагноз. У нее легкая умственная отсталость, последствия раннего органического поражения ЦНС, спастическая диплегия.

Вскоре ей исполнится 23 года. За все это время, как признается девушка, она никогда не видела родителей.

Мать и отец не интересовались судьбой дочки. Она росла и взрослела в социальных учреждениях – Доме малютки, интернате. Сейчас же живет в доме самостоятельного проживания на базе ГУСО «Чаусский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов».

«Я так и не узнала, что такое материнская забота и ласка, но для меня это не повод опускать руки и сдаваться на милость судьбе. Я много работаю над собой, над тем, чтобы добиться результатов», – рассказывает Настя.

Вот один из ярких примеров. В 2018 году девушку признали недееспособной, но она не согласилась с такой ситуацией. Годы работы и вот результат: в прошлом году она восстановила право самой распоряжаться своей жизнью и принимать решения.

В доме-интернате Настю считают очень целеустремленной. Она продолжает заниматься ЛФК, посещает школу (девушка много и с удовольствием читает), работает с психологом, а еще стала посещать репетиции художественной самодеятельности. Настя в целом творческий человек. Кроме того, девушка создает картины из алмазной мозаики, любит собирать паззлы.

Сейчас главная цель Насти – научиться ходить. Она может сидеть и немного постоять у опоры, но передвигается либо ползком, либо на коляске. Но Настя делает всем, чтобы пойти.

Помочь в этом ей могут специальные ходуны. Необходимый для Анастасии тренажер механический для ходьбы с задней поддержкой “Грилло” с комплектующими стоит 29142 бел. рублей. Самостоятельно приобрести его девушка не может. Ей нужна помощь.

Девушка уверена, что хороших людей много.

«Ведь кроме вас, мне некому помочь», – обращается она ко всем неравнодушным людям.

Настя верит, что ее мечта осуществиться. Она сможет ходить, сможет добираться, куда захочет без посторонней помощи, сможет наконец-то отправиться в путешествие.

Поддержать благотворительный сбор вы можете с помощью целевого пожертвования с указанием назначения платежа “Анастасии Сиваковой”.

Как помочь?

Чтобы мечты стали реальностью, Анастасии нужна помощь. Самостоятельно приобрести дорогостоящий  тренажер она не может, поэтому обратилась в Центр «Вера».

«Верю, что в мире много добрых и отзывчивых людей. Не проходите мимо, кроме вас мне помочь некому!» – обращается Анастасия Сивакова ко всем неравнодушным.

Центр помощи «Вера» начинает ведение благотворительного сбора в поддержку Анастасии Сиваковой. Наша с вами помощь для девушки – единственная возможность добиться своей цели и попытаться встать на ноги.

Необходимый для Анастасии тренажер механический для ходьбы с задней поддержкой “Грилло” с комплектующими стоит 29 142 рублей.

Поддержать благотворительный сбор вы можете с помощью целевого пожертвования с указанием назначения платежа “Анастасии Сиваковой” . Благотворительные реквизиты:

Система “Расчет” (ЕРИП)

USSD-запрос на номер *222*24#

SMS-пожертвование

QR-код

Благотворительная линия

Благотворительный счет

Электронный платеж

С помощью банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard,  Maestro, Белкарт) можно внести пожертвование. Чтобы внести пожертвование, необходимо указать сумму пожертвования и нажать кнопку «Пожертвовать». После нажатия кнопки «Пожертвовать» Вы перейдете на специальную защищенную платежную страницу bePaid. На открывшейся странице Вам необходимо ввести данные вашей карты и подтвердить пожертвование, нажав кнопку «Оплатить».

Перечисляя денежные средства в адрес Центра помощи «Вера» любым способом, не запрещенным законодательством Республики Беларусь, благотворители подтверждают, что ознакомлены и согласны с условиями и текстом Договора пожертвования без изъятий и оговорок.