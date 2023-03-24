Молодая девушка с рождения вынуждена жить в социальных учреждениях. Она никогда не видела родителей. Мама, узнав о диагнозе, отказалась от ребенка сразу же после родов.
Из-за болезни Настя вынуждена передвигаться на коляске. Но девушка не сдается, работает над собой каждый день, чтобы приблизиться к главной мечте в жизни – научиться ходить! Помочь в этом может специальный тренажер. Но его стоимость для девушки неподъемная, поэтому Настя обратилась в Центр «Вера».
У Анастасии Сиваковой тяжелый диагноз. У нее легкая умственная отсталость, последствия раннего органического поражения ЦНС, спастическая диплегия.
Вскоре ей исполнится 23 года. За все это время, как признается девушка, она никогда не видела родителей.
Мать и отец не интересовались судьбой дочки. Она росла и взрослела в социальных учреждениях – Доме малютки, интернате. Сейчас же живет в доме самостоятельного проживания на базе ГУСО «Чаусский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов».
Вот один из ярких примеров. В 2018 году девушку признали недееспособной, но она не согласилась с такой ситуацией. Годы работы и вот результат: в прошлом году она восстановила право самой распоряжаться своей жизнью и принимать решения.
В доме-интернате Настю считают очень целеустремленной. Она продолжает заниматься ЛФК, посещает школу (девушка много и с удовольствием читает), работает с психологом, а еще стала посещать репетиции художественной самодеятельности. Настя в целом творческий человек. Кроме того, девушка создает картины из алмазной мозаики, любит собирать паззлы.
Сейчас главная цель Насти – научиться ходить. Она может сидеть и немного постоять у опоры, но передвигается либо ползком, либо на коляске. Но Настя делает всем, чтобы пойти.
Помочь в этом ей могут специальные ходуны. Необходимый для Анастасии тренажер механический для ходьбы с задней поддержкой “Грилло” с комплектующими стоит 29142 бел. рублей. Самостоятельно приобрести его девушка не может. Ей нужна помощь.
Девушка уверена, что хороших людей много.
Настя верит, что ее мечта осуществиться. Она сможет ходить, сможет добираться, куда захочет без посторонней помощи, сможет наконец-то отправиться в путешествие.
Поддержать благотворительный сбор вы можете с помощью целевого пожертвования с указанием назначения платежа “Анастасии Сиваковой”.
Как помочь?
Чтобы мечты стали реальностью, Анастасии нужна помощь. Самостоятельно приобрести дорогостоящий тренажер она не может, поэтому обратилась в Центр «Вера».
«Верю, что в мире много добрых и отзывчивых людей. Не проходите мимо, кроме вас мне помочь некому!» – обращается Анастасия Сивакова ко всем неравнодушным.
Центр помощи «Вера» начинает ведение благотворительного сбора в поддержку Анастасии Сиваковой. Наша с вами помощь для девушки – единственная возможность добиться своей цели и попытаться встать на ноги.
Необходимый для Анастасии тренажер механический для ходьбы с задней поддержкой “Грилло” с комплектующими стоит 29 142 рублей.
Поддержать благотворительный сбор вы можете с помощью целевого пожертвования с указанием назначения платежа “Анастасии Сиваковой” . Благотворительные реквизиты:
Электронный платеж
С помощью банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) можно внести пожертвование. Чтобы внести пожертвование, необходимо указать сумму пожертвования и нажать кнопку «Пожертвовать». После нажатия кнопки «Пожертвовать» Вы перейдете на специальную защищенную платежную страницу bePaid. На открывшейся странице Вам необходимо ввести данные вашей карты и подтвердить пожертвование, нажав кнопку «Оплатить».
Перечисляя денежные средства в адрес Центра помощи «Вера» любым способом, не запрещенным законодательством Республики Беларусь, благотворители подтверждают, что ознакомлены и согласны с условиями и текстом Договора пожертвования без изъятий и оговорок.