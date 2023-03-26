С учетом начала весенних каникул у школьников Госавтоинспекция убедительно призывает родителей напомнить юным пешеходам и велосипедистам правила поведения, в том числе на дворовых территориях, а также контролируя досуг подростков, не оставлять ключи от автомобилей и мототранспорта в свободном доступе.

Комментарий представителя ГУ ГАИ МВД Анны Банадык

Отдельное внимание нужно уделить обеспечению безопасной перевозке детей к местам отдыха. Отправляясь в поездку на автомобиле, не забывайте о том, что ребенка до 12 лет необходимо перевозить с использованием специального удерживающего устройства, соответствующего его весу и росту, а детей постарше пристегивать стандартным ремнем безопасности.

Водителям напомним, что 80% ДТП с участием детей происходит по вине взрослых. Поэтому увидев детей у проезжей части, снижайте скорость и будьте готовы в любой момент остановиться. Во дворах двигайтесь с минимальной скоростью.

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