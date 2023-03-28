Сегодня слова поздравлений и благодарности за труд и активную жизненную позицию звучали в адрес нашей землячки Екатерины Архиповны Пракопенко, которая 21 марта отметила свое 75-летие.

Поздравить юбиляршу с праздничной датой пришли председатель районного совета ветеранов Александр Куриленко, председатель райкома профсоюза работников АПК Валентина Ксензова и представители общественности.

Ответственная, добросовестная, честная и принципиальная, человек с активной жизненной позицией, оптимистка и жизнелюб – так говорят о Екатерине Архиповне все, кто с ней знаком. А в том, что это действительно так, сомнений нет. Не ошибусь, если скажу, что практически ни одно культурно-массовое и общественное мероприятие Будакошелевщины не обходится без ее участия.

Трудовую деятельность Екатерина Пракопенко начинала в 1966 году оператором-бухгалтером, через некоторое время ее перевели в агроснаб старшим бухгалтером, а потом заместителем главного бухгалтера. После реорганизации сельхозпредприятия она была назначена сначала главным экономистом, а затем главным бухгалтером ОАО «Буда-Кошелево-агросервис», откуда в 2014 году ушла на заслуженный отдых. За успехи в труде Екатерина Архиповна неоднократно отмечалась как на уровне района, так и области.

Сегодня юбилярша живет активной и насыщенной жизнью: участвует в самодеятельности, являясь солисткой вокальных ансамблей «Вяснянка» и «Сябрына», декламирует стихи местных авторов в литературном клубе «Возрождение слова». А еще она всегда находится на передовой общественной жизни района, активная коммунистка, принимает непосредственное участие в деятельности районного совета ветеранов и РО РОО «Белая Русь», своим примером вдохновляет и ведет за собой других.

Кроме этого, Екатерина Архиповна – любимая и любящая мама и бабушка. Двое ее дочерей давно выросли и нашли свое место в жизни, состоявшись в профессии, а четверо внуков – главная гордость и радость женщины. Отличная хозяйка, заядлая огородница, хорошая и верная подруга и товарищ, жизнелюб и оптимистка, человек, душой болеющий за свой край, – всё это о Екатерине Пракопенко.

Коллектив «Авангарда» присоединяется к поздравлениям и желает имениннице крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, мира, добра и благополучия.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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