Гомельская область.

28.03.2023 с 09.15 до 15.00 на территории Речицкого, Буда-Кошелевского, Гомельского, Жлобинского, Хойникского районов будет отсутствовать прием от АРТПС Солтаново обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, Правда радио.

29.03.2023 с 09.15 до 15.00 на территории г. Гомеля, Гомельского, Б.Кошелевского, Ветковского, Добрушского, Речицкого, Лоевского, Чечерского районов будет отсутствовать прием от ОРТПС Гомель обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, регионального ТВ, РВ программ 1НКБР, Культура, Радиус ФМ, Радио Гомель, Столица, Новое радио, Пилот ФМ, Душевное радио, Радио Рокс, Радио МИР, Радио Минск, Гомель плюс, Гомельское гор. радио, Правда радио, Юнистар, Юмор ФМ, Авторадио, Relax FM, Легенды ФМ, Центр ФМ, Альфа радио.

Минская область.

29.03.2023 с 09.15 до 16.15 на территории Молодечненского, Вилейского, Логойского, Минского, Воложинского районов будет отсутствовать прием от АРТПС Радошковичи обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ.

Минская, Могилёвская области.

29.03.2023 с 09.15 до 16.15 на территории Минского, Червенского, Березинского, Смолевичского, Пуховичского районов Минской области, Осиповичского района Могилёвской области будет отсутствовать прием от АРТПС Гребёнка обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ.

В случае завершения работ ранее указанного срока, работа передатчика будет возобновлена.

Приносим извинения за временные неудобства.

Обращаем внимание, что проведение профилактических работ не затрагивает интерактивное телевидение ZALA.