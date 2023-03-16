Сегодня на базе филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» прошел семинар-учеба. Провел его председатель райисполкома Анатолий Гапоник с участием перового заместителя председателя – начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александра Ковалева, специалистов управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, руководителей, главных агрономов инженеров и экономистов сельхозпредприятий, а также инженеров по охране труда и сотрудника РОЧС.

Вопросы, рассматриваемые в ходе мероприятия, касались технологий подсева многолетних трав под озимую рожь на зеленый корм, посева ранних яровых культур с последующим подсевом многолетних трав. Важной частью семинара-учебы стал вопрос внесения органических и минеральных удобрений с последующей вспашкой, подкормка люцерны и озимого рапса минеральными удобрениями.

Не обошли стороной и такую важную тему, как учет, нормирование, рациональное использование и списание дизельного топлива при проведении полевых работ. Конечно же, внимание присутствующих заострили и на соблюдении требований по охране труда, транспортной и пожарной безопасности.

Как отметил глава района Анатолий Гапоник, от того, насколько ответственно и добросовестно каждый подойдет к поставленным задачам, будет зависеть успех посевной кампании. «Время для раскачки нет. Нужно действовать оперативно и слажено, не допуская технологических ошибок. Только так мы сможем вырастить богатый урожай. А спрос за промахи будет строгий» – заострил внимание Анатолий Генрикович.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора