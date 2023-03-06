Семинар-занятие с инженерами по охране труда организаций и предприятий района прошел сегодня на базе управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома. В мероприятии приняли участие заместитель председателя райисполкома Артем Гришай и заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Светлана Серафимович. Провел семинар-занятие заместитель председателя райисполкома Артем Гришай.

Помощник врача-гигиениста районного центра гигиены и эпидемиологии Вера Войтеховская подробно остановилась на вопросе производственного лабораторного контроля и условиях труда работающих.

Начальник отдела занятости и социально трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяна Адашкевич рассказала о включении в коллективный договор положений по созданию здоровых и безопасных условий труда, об итогах осуществления общественного контроля рейдовой группой технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси.

Также на совещании особое внимание уделили вопросу аттестации рабочих мест по условиям труда и обсудили другие актуальные темы, касающиеся охраны труда.