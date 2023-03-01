Лучшей бизнес-идеей названа система «Якард» Яна Гулевича, лучшим экологическим проектом — идея создания чудо-угля Андрея Мамаева.

Современный бизнес уже сложно представить без создания ресурсов в сети интернет. На этом построена не только информационная база, но и целая маркетинговая стратегия.

Ян Гулевич из Буда-Кошелева предлагает смарт-карты, которые функционируют через NFС и QR – Яcard. Данная карта является визиткой (социальный профиль). Может служить скидочной картой, картой посетителя. Позволяет делиться подборкой различной информации: видео, фото, музыка, пользовательские ссылки и другое.

В номинации «Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов» победил проект «Получение высокоактивного мезопористого угля из отходов деревообрабатывающей промышленности», автор — Андрей Мамаев из Рогачева. В нашей стране ежегодно образуется более полумиллиона тонн древесных отходов. В то же время Беларусь нуждается в 572 тоннах активированного угля в год. У нас он не производится, поэтому мы решили получать из опилок активированный уголь. Для этого мы провели химическую обработку сырья, термическую обработку и отмывку угля от раствора активатора. Так мы получили мезопористый уголь,который по своим показателям значительно превосходит лучшие мировые аналоги и может применяться для очистки воздуха, воды, лекарственных субстанций и спиртосодержащих продуктов. При этом наш уголь в четыре раза дешевле импортных.

Остается от души поздравить наших ребят, пожелать им покорения следующих вершин, новых побед, успехов и достижений. Как бы настойчиво не сетовали скептики всех мастей на якобы отток мозгов за рубеж, белорусская наука живет и развивается, а результаты наших молодых учёных говорят сами за себя.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель