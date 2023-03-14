Вредные привычки есть у каждого человека. Некоторые из них относительно безопасны для здоровья и жизни, а другие – прямой путь жить неполноценно и не очень долго.

Существенно ухудшают качество жизни человека зависимость от компьютера или смартфона; вредное питание, привычка не высыпаться, игромания, бесконтрольное употребление лекарств…

Критично опасные привычки наносят серьезный ущерб качеству жизни, вызывают потерю потенциала и мотивации, преждевременное старение и приобретение различных заболеваний. Это курение, употребление спиртных напитков, наркотиков, токсических и психотропных веществ.

Алкоголь о тносится к группе нейродепрессантов — веществ, из-за которых уменьшается поступление кислорода в головной мозг, и, как следствие, снижение активности мозга, а в тяжелых случаях — развитие алкогольного слабоумия. Также отмечается нарушение деятельности практически всех систем организма и уменьшение срока жизни на 15-20 лет.

Курение может показаться более безобидной привычкой, чем употребление алкоголя. На самом же деле это одна из форм токсикомании, что вызывает хроническое отравление организма человека, развивая психическую и физическую зависимость. Со временем возможно развитие таких заболеваний, как астма, рак, повышается риск инфарктов и инсультов, снижение мозговой и сексуальной (особенно у мужчин) активности, изменение вкусовых ощущений. Минус 10 лет жизни.

Переход на электронные сигареты нисколько не снимает проблемы, а только усугубляет их, т.к. с паром никотин моментально попадает в кровь, концентрация канцерогенных веществ в них в 10 раз выше, чем в обычных сигаретах, а формальдегид в их составе может привести к отравлению с летальным исходом.

Наконец, самая беспощадная и страшная по своему воздействию на человека болезнь, которую многие считают привычкой, – употребление фармакологических препаратов, более известных как наркотики. Вне зависимости от способа введения вещества в организм, все наркотики наносят особо опасный вред нервной и иммунной системе, печени, сердцу, легким.

Курение наркотических веществ способствует образованию хронического бронхита, рака легких, нарушения иммунитета, сердечно-сосудистой недостаточности, аритмии, интоксикации печени…

При внутривенном введении препаратов крайне высок риск заболевания СПИДом, гепатитом (В и С).

Летучие наркотически действующие вещества (ингалянты) способствуют замедлению умственного развития человека, разрушают деятельность коры мозга, повреждают все органы и ткани организма.

Все наркотические вещества негативно сказываются на следующих поколениях родителей-наркоманов.

Каждый прием наркотиков может стать последним. На образование вредных привычек влияют многие факторы: личность человека, его темперамент, социальное окружение, а также психологическая атмосфера, в которой он находится. Поэтому следует чутко выбирать ваше окружение, а также окружение ваших детей. Помните, что вредные привычки наносят вред не только вам, но и вашим близким.

Помните! Болезнь легче предупредить, чем лечить! Раннее обращение за помощью – залог успешности лечебно-профилактических мероприятий.

За консультацией вы можете обратиться по телефону 7-11-37 или в 43 кабинет районной поликлиники.

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» и ГУ «Буда-Кошелевский районный центр гигиены и эпидемиологии»