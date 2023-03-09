Всебелорусская акция «Мы — граждане Беларуси!», посвященная Дню Конституции, начнется 13 марта мероприятием в Конституционном суде Республики Беларусь, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, руководитель проекта Александра Гончарова.

«В рамках акции в преддверии и в День Конституции 14-летним белорусам по всей стране в тожественной обстановке вручат главный документ — паспорт гражданина Республики Беларусь. Эта патриотическая инициатива, предложенная БРСМ в 2004 году, приобрела широкую популярность среди молодежи и по праву считается одной из важных традиций нашей страны. Торжественное вручение национальных паспортов подросткам подчеркивает их переход во взрослую жизнь, позволяет еще лучше осознать, что теперь они стали полноправными гражданами Беларуси, ответственными перед ней и ее законами», — рассказала Александра Гончарова.

По словам руководителя проекта, с 13 по 15 марта мероприятия патриотической акции пройдут во всех регионах Беларуси. «Только по линии Белорусского республиканского союза молодежи в этом году состоится около 150 вручений с участием более 3100 человек. Символично, что первое мероприятие стартует в Конституционном суде, который играет важную роль в охране конституционных прав и свобод граждан нашей страны, защите конституционного строя», — подчеркнула она.

Главными героями торжества станут по три представителя от каждой области и города Минска — всего 21 человек. Ребята получат паспорта из рук председателя Конституционного суда, заслуженного юриста Беларуси Петра Миклашевича и первого секретаря ЦК БРСМ Александра Лукьянова.

Государственный праздник День Конституции Беларуси ежегодно отмечается 15 марта. Основной закон определяет основы государственной власти и общественной жизни, гарантирует основные права и свободы граждан, определяет основы демократического социального правового государства, а также является важным фактором для формирования гражданской идентичности и национальной самобытности белорусов.

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