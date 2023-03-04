Совсем недавно гомельскую молодежь пытались раскачать – в соцсетях призывали к массовым дракам, как правило, они проходят в крупных торговых центрах. Новое молодежное течение «ЧВК Рёдан», которое добралось и до белорусских городов, хорошими поступками не славится – лишь дурными. Они не просто носят одежду с изображением паука и цифрой четыре, но и нарушают закон: устраивают побоища в общественных местах. К счастью, таких «акций» в нашей стране пока удается избежать.

Буквально несколько дней назад в ТЦ «Секрет» задержали около 200 человек, из них 183 несовершеннолетних. Спасибо правоохранителям, что не допустили страшного. Но у меня вопрос: кто позвал детей на этот сбор и для чего? Чтобы покалечить судьбы молодых парней и девушек? Собрать лайки и просмотры в интернете?

Поражают взрослые, кричащие и возмущающиеся в Сети: что нарушили дети? Зачем их задержали? Хотя, как думается, именно такие родители первыми бы и набросились на правоохранителей, если бы дошло до массовой драки. Мол, где те были, когда калечили детей? Не дай бог, конечно.

Однако если не все взрослые понимают происходящее, то как тогда объяснить детям? Не стану ругать современную молодежь – они талантливы и инициативны! Интересуются экологией и новыми технологиями, благотворительными акциями и творчеством. А сколько

мальчишек и девчонок посещают спортивные секции. Подростки активные, они за любой движ, особенно когда это что-то новое и массовое. Но если у ребят таких активностей нет, а свободного времени много и кровь бурлит в жилах – они легко становятся идеальными мишенями для тех, кто задумал неладное. Для тех, кто под безымянными никами в интернете зовет их «под статью».

Как уберечь детей? Предложить здоровую инициативу. Яркую, современную, чтобы подростки сами тянулись к участию и вовлекали друзей. Записывать сыновей и дочерей в кружки, секции. А еще – мониторить их круг друзей, особенно в социальных сетях. Никто не говорит о чтении личной переписки, но знать, с кем дружит подросток, какие видео в интернете смотрит, на какие странички подписан, – важно. И больше общаться с ребенком, обсуждать его интересы.

Конечно, никто не даст гарантии, что ваш любимый сын будет взрослеть без происшествий. Нужно приложить максимум усилий, чтобы создать вокруг ребенка понимающее и любящее близкое окружение. Также стараюсь делать и я для своих сыновей. Младший, конечно, еще совсем малыш, четыре года, а вот за старшим контроль нужен – скоро стукнет 11 лет. Возможно, самое интересное впереди. Но пока на сомнительные встречи у сына и времени-то нет. Посещает детский технопарк, занимается легкой атлетикой и английским с репетитором, ведет свой канал на YouTube. А еще и уроки нужно сделать пятикласснику. Молюсь, чтобы и дальше так было – интерес к спорту, языкам, программированию, всему новому и познавательному. Хочется, чтобы детьми никто не помыкал и не прикрывался ими для своих сомнительных целей. Пусть молодежь идет своей дорогой. Уверена, она выберет правильный путь, без подсказок из Сети.

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Источник: http://gp.by

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