Все районы Гомельской области приступили к весенне-полевым работам, сообщил 20 марта на аппаратном совещании в облисполкоме первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Козел, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, по данным на 20 марта, 19 районов приступили к подкормке азотными удобрениями озимых зерновых, кроме Кормянского и Лельчицкого районов. В 13 районах начали подкормку озимого рапса.

Дмитрий Козел обратил внимание: сельхозпредприятиям необходимо оперативно обследовать посевы озимых культур для принятия решений и подбора площадей для прохода техники.

Как подчеркнул председатель облисполкома Иван Крупко, в регионе есть все возможности для оперативной подкормки озимых. «Техника отремонтирована, топливо есть, удобрения есть», — конкретизировал он. Губернатор обратил внимание: нужно удержать и поддержать все посевы, которые вышли из зимовки.

Перед аграриями региона поставлена задача уложиться в оптимальные сроки и по севу зерновых, трав. «Если сейчас не приложить все усилия, ничего не получится потом. Технологически все должны успеть», — подчеркнул руководитель области.

Помощник Президента — инспектор по Гомельской области Сергей Бартош добавил: по всем сельхозработам должны быть четкие графики с прописанными в них датами завершения тех или иных видов.

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