Вступительный экзамен в вузы для абитуриентов-целевиков пройдет с 6 по 13 июня, сообщили БелТА в пресс-службе Министерства образования.

Принимать документы от абитуриентов, поступающих по целевому направлению, вузы начнут с 1 по 5 июня. Затем с 6 по 13 июня ребятам необходимо будет сдать внутренний вступительный экзамен по учебному предмету, который определен предметом первого профильного испытания для выбранной специальности. В случае успеха до 16 июня абитуриенты-целевики станут студентами выбранного вуза.

«Система целевого приема давно доказала свою эффективность. С самого начала обучения у студентов-целевиков есть гарантированное место работы, а организации, подписавшие с такими мотивированными и целеустремленными ребятами договоры, пополняются молодыми работниками. Поэтому популярность целевого направления — как среди абитуриентов, так и среди предприятий — растет с каждым годом», — отметили в образовательном ведомстве.

Источник: http://gp.by

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