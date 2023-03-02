Два вопроса по десять баллов
— До текущего учебного года выпускной экзамен по истории Беларуси сдавали учащиеся 11 класса. Выпускной экзамен по истории Беларуси проводился в устной форме, учащиеся сдавали его по экзаменационным билетам, в каждом — по три вопроса. В 2022/2023 учебном году выпускной экзамен по истории Беларуси будут сдавать 9-классники. Проверка знаний также пройдет в устной форме и по экзаменационным билетам, разработанным Министерством образования. К слову, экзаменационные билеты уже размещены на национальном образовательном портале в разделе «Экзамены».
Возвращение к проведению выпускного экзамена по истории Беларуси в 9-м классе, а такая практика у нас была до 2014 года, связано, во-первых, со значимостью этого учебного предмета для воспитания патриота и гражданина Республики Беларусь, успешной социализации выпускников базовой школы в обществе. Во-вторых, в 2015—2021 годах произошло обновление содержания общего среднего образования. Мы вернулись к концентрической структуре школьного исторического образования, при которой история Беларуси как учебный предмет изучается дважды: в 6—9-м классах — на хронологическо-событийном уровне, в 10—11-м — на проблемно-теоретическом. К окончанию базовой школы ученики уже изучили историю Беларуси с древнейших времен по начало XXI века.
— Какова структура экзаменационных билетов по истории Беларуси в 9-м классе? Каких периодов истории будут касаться первая и вторая часть вопросов?
— Для проведения выпускного экзамена по истории Беларуси в 9-м классе разработаны 25 билетов, каждый из которых включает два вопроса. Первые и вторые вопросы билетов охватывают весь период истории Беларуси.
В экзаменационных билетах для 9-го класса есть очень важное изменение. Первый вопрос каждого билета направлен на проверку усвоения учащимися важнейших событий истории Беларуси, изученных в 6—9-м классах. Он предусматривает воспроизведение учебного материала. Отвечая на первый вопрос, ученик должен описать указанные в формулировке вопроса исторические факты, указать их хронологические рамки, назвать исторических личностей и дать определения понятий, имеющих отношение к этим фактам, а также объяснить наиболее существенные причинно-следственные связи между ними.
Второй вопрос экзаменационного билета предусматривает выполнение практического задания, направленного на проверку умений учащихся работать с разными источниками исторической информации. Умение работать с разными источниками информации — важная составляющая функциональной грамотности современного человека. Именно этим обусловлено изменение в содержании экзаменационных билетов.
— Все 9-классники будут сдавать выпускной экзамен по истории Беларуси по единым практическим заданиям. Они будут размещены на национальном образовательном портале 25 мая 2023 года. Демоверсия практического задания для выпускного экзамена уже представлена на национальном образовательном портале.
Кроме того, с 1 февраля на национальном образовательном портале введен раздел «Практические задания для выпускного экзамена». В него включены практические задания ко всем экзаменационным билетам. Эти задания разработали учителя истории из всех регионов страны. Именно из этого раздела будут выбираться те практические задания, по которым будет проводиться выпускной экзамен во всех учреждениях образования.
— Как при устном экзамене педагогам быть максимально объективными? Будет ли при выставлении отметки учитываться то, как человек работал на уроках весь год? Вытянуть счастливый билетик и ответить на 10 не получится?
— На выпускном экзамене оценивается ответ ученика во время экзамена. По результатам он получит отметку, которая будет учитываться при выставлении результата в свидетельство о базовом образовании. Ее определяет среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок, полученных учащимся.
Ответ на каждый вопрос экзаменационного билета будет оцениваться по 10-балльной шкале. Критерии оценки ответа: полнота ответа (в рамках школьных учебных пособий по истории Беларуси), правильность ответа (отсутствие ошибок), грамотное использование исторической терминологии.
Отметка за экзамен выставляется как среднее арифметическое отметок, полученных учащимся за ответ на каждый вопрос билета, с применением правил математического округления.
— Согласно методическим рекомендациям по проведению выпускного экзамена по истории Беларуси, которые размещены на национальном образовательном портале, члены экзаменационной комиссии должны выслушать ответ учащегося по двум вопросам билета, не прерывая его. В случае неполного ответа могут быть предложены дополнительные вопросы в пределах учебного материала, предусмотренного экзаменационным билетом.
— Повлияет ли на отличный результат на экзамене участие школьника в исторических конкурсах, исследованиях?
— Участвуя в конкурсах, в исследовательской работе, ученик совершенствует свои знания и умения, учится владеть терминологией, рассуждать на эти темы, высказывать и аргументировать свою точку зрения. Все это работает на его грамотность. И конечно, на испытании это ему пригодится и поможет. Но дополнительных бонусов на выпускном экзамене за участие в конкурсах и исследованиях быть не должно. Экзаменационная комиссия оценивает только ответы на вопросы билета.
Правилами проведения аттестации учащихся учреждений общего среднего образования предусмотрена возможность освобождения от выпускного экзамена по учебному предмету учащихся, которые стали победителями третьего и заключительного этапов республиканской олимпиады по учебному предмету (областной и республиканский). В качестве итоговой отметки по учебному предмету в этом случае выставляется отметка 10 (десять) баллов.
— Спасибо за интервью.