Если раньше выпускной экзамен по истории нашей страны сдавали 11-классники, то в этом учебном году такая миссия выпала тем, кто оканчивает 9-й класс. Родители, узнав о нововведении, начали тревожиться: способны ли современные 14-летние школьники усвоить большой объем информации, ориентироваться по картам, сопоставлять события и факты прошлого? Волнение понятно: последние годы считалось, что экзамен по истории Беларуси для 9-классников — задача чересчур сложная. В связи с чем было решено перенести экзамен на два года ранее? По каким критериям будут оцениваться знания ученика и что сегодня нужно предпринять школьникам, чтобы пройти важное испытание на отлично? Об этом в интервью обозревателю «СГ» рассказала директор Национального института образования Валентина ГИНЧУК.

— До текущего учебного года выпускной экзамен по истории Беларуси сдавали учащиеся 11 класса. Выпускной экзамен по истории Беларуси проводился в устной форме, учащиеся сдавали его по экзаменационным билетам, в каждом — по три вопроса. В 2022/2023 учебном году выпускной экзамен по истории Беларуси будут сдавать 9-классники. Проверка знаний также пройдет в устной форме и по экзаменационным билетам, разработанным Министерством образования. К слову, экзаменационные билеты уже размещены на национальном образовательном портале в разделе «Экзамены».

Возвращение к проведению выпускного экзамена по истории Беларуси в 9-м классе, а такая практика у нас была до 2014 года, связано, во-первых, со значимостью этого учебного предмета для воспитания патриота и гражданина Республики Беларусь, успешной социализации выпускников базовой школы в обществе. Во-вторых, в 2015—2021 годах произошло обновление содержания общего среднего образования. Мы вернулись к концентрической структуре школьного исторического образования, при которой история Беларуси как учебный предмет изучается дважды: в 6—9-м классах — на хронологическо-событийном уровне, в 10—11-м — на проблемно-теоретическом. К окончанию базовой школы ученики уже изучили историю Беларуси с древнейших времен по начало XXI века.

— Какова структура экзаменационных билетов по истории Беларуси в 9-м классе? Каких периодов истории будут касаться первая и вторая часть вопросов?

— Для проведения выпускного экзамена по истории Беларуси в 9-м классе разработаны 25 билетов, каждый из которых включает два вопроса. Первые и вторые вопросы билетов охватывают весь период истории Беларуси.

В экзаменационных билетах для 9-го класса есть очень важное изменение. Первый вопрос каждого билета направлен на проверку усвоения учащимися важнейших событий истории Беларуси, изученных в 6—9-м классах. Он предусматривает воспроизведение учебного материала. Отвечая на первый вопрос, ученик должен описать указанные в формулировке вопроса исторические факты, указать их хронологические рамки, назвать исторических личностей и дать определения понятий, имеющих отношение к этим фактам, а также объяснить наиболее существенные причинно-следственные связи между ними.

Второй вопрос экзаменационного билета предусматривает выполнение практического задания, направленного на проверку умений учащихся работать с разными источниками исторической информации. Умение работать с разными источниками информации — важная составляющая функциональной грамотности современного человека. Именно этим обусловлено изменение в содержании экзаменационных билетов.