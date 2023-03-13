Масштабная экспозиция «Беларусь интеллектуальная» продолжает работу в областных центрах страны. На очереди Гродно, заключительный аккорд будет в Бресте. Напомним, в Гомеле с экспонатами можно было познакомиться 16–19 февраля.

– В стратегии «Наука и технологии: 2018–2040» мы прописали «Беларусь интеллектуальную» как ту модель общества, к которой будем стремиться. Естественно, и мероприятия, особенно национального масштаба, делаем именно под этим логотипом. Когда НАН было поручено организовать демонстрацию достижений науки, мы воспользовались случаем, чтобы еще раз продвинуть нашу миссию. Интеллект должен стать главным фактором производства. Именно на это делаем упор, – рассказал вчера на пресс-конференции директор Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси Валерий Гончаров.

В каждой области «Беларусь интеллектуальная» по-своему уникальна. Помимо разработок, которые представляются по всей стране, презентуются и региональные экспонаты. По словам первого заместителя председателя комитета экономики облисполкома Михаила Акунца, Гомельщина первой после Минска приняла масштабную экспозицию. Участие в ней приняли более 30 региональных предприятий и учреждений, которые показали более 100 уникальных разработок. До этой выставки не было единой площадки, на которой можно было бы познакомиться с последними продуктами научной мысли. Поэтому и интерес со стороны граждан был как никогда большим – по общим подсчетам выставку посетили около 50 тысяч человек.

Жители Гомельщины настолько вдохновились мероприятием, что не перестают задавать вопросы по поводу его продолжения. Валерий Гончаров подчеркнул: в этом вопросе нужно оптимально совместить интерес людей и новизну. Последнее особенно актуально, поскольку уникальные разработки появляются не каждый год. Поэтому одним из вариантов решения может стать организация постоянно действующей региональной научной экспозиции. Периодически она будет превращаться в крупную выставку, на которой представят и инновации со всей страны.

Источник: http://gp.by

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