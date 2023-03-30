В Беларуси запретили продажу и ввоз российского стирального порошка «Миф». Об этом БелТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Изготовитель стирального порошка «Миф» умышленно указал в маркировке назначение продукции «для использования в стиральных машинах любого типа». При этом моющее средство не может применяться как порошок с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой (показатель «пенообразующая способность» (при норме не более 180 мм) составил 207±6 мм). Превышение этого показателя вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее назначения, качества, безопасности и не исключает рисков при применении моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой, пояснили в Госстандарте.

Помимо этого, специалисты комитета установили, что продукция не соответствует обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» по показателю «моющая способность» (при норме не менее 85% показатель составил 55,4%), что также вводит в заблуждение потребителя относительно качества товара.

Источник: http://gp.by

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