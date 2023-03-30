В Беларуси планируют построить карьер по добыче базальта. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник главного управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Колб, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам специалиста, в марте этого года были начаты масштабные работы по детальной разведке базальтов и туфов месторождения «Новодворское».

«Это месторождение было предварительно разведано в 2018-2020 годах. По результатам предварительной разведки составлено технико-экономическое обоснование, где была доказана и отмечена эффективность данного проекта. В первом полугодии 2023 года мы должны завершить полевые работы и работы по составлению технико-экономического обоснования, чтобы предоставить результат правительству для последующего принятия решения о строительстве карьера», — рассказал Василий Колб.

Он добавил, что базальт — новый вид полезного ископаемого для Беларуси. При этом в год наша страна использует 70-80 тыс. т базальта.

«Сфера применения базальта достаточно широкая, начиная от утеплителей, минеральной ваты и заканчивая добавкой при приготовлении керамических плиток. В стране существует предприятие, которое выпускает востребованные продукты из данного полезного ископаемого. В основном это как раз утеплители, которые применяется в строительных работах», — отметил начальник главного управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

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