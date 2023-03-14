Белорусские спецслужбы продолжают поиск и задержание всех причастных к террористической и экстремистской деятельности. В эфире телеканала СТВ были показаны кадры задержания и допроса экстремистов, сообщает БелТА.

Усилить эту работу поручил Президент Беларуси Александр Лукашенко после попытки теракта в Мачулищах, в организацию которого были вовлечены экстремистски настроенные граждане Беларуси. Мероприятия проводятся по всей стране. По многим адресам правоохранители находят запрещенную символику. Доказательства причастности к противоправной деятельности находят и в мобильных телефонах. Многие из задержанных не скрывают, что придерживались деструктивных взглядов, а некоторые, как выясняется, и не собирались от них отказываться. В МВД предупреждают, что все экстремисты и террористы будут выявлены и наказаны.

«Сознаю и сожалею о своем участии в протестных дворовых акциях в 2020 году. Сожалею о том, что мной манипулировали сторонние силы. Деятельностью Тихановской и других оппозиционных сил на данный момент не интересуюсь. Поддерживаю политический курс, который на данный момент в стране», — рассказала одна из задержанных.

«В 2022 году начал поддерживать нацистскую идею, в связи с чем вступил в группу, стал там администратором, кидал фотки Адольфа Гитлера в группу и своим знакомым. В настоящее время я раскаиваюсь», — отметил один из экстремистов.

Еще одна из задержанных призналась, что с 2020 года была подписана на деструктивные Telegram-каналы. «Отправила свой бюллетень на платформу «Голос». В шоковом состоянии скинула видео, снятое в моем дворе, на котором были люди в форме, на какой-то из каналов. Предлагала свою помощь в одном из чатов взаимопомощи. Но до реальных действий не дошло», — уточнила женщина.

В числе экстремистов и житель Бобруйска 1956 года рождения. «30 августа 2020 года участвовал в протестах в Минске, поддерживал оппозиционные взгляды», — рассказал он. Сейчас дается правовая оценка его действиям.

Правоохранители в онлайн-режиме отслеживают публикуемую в экстремистских чатах информацию и оперативно устанавливают злоумышленников, постоянно анализируют активность участников деструктивных инициатив. Остаться в тени тем, кто вынашивает злые умыслы, не удастся. К ответственности привлекаются конкретные лица, которые ведут подрывную деятельность, совершают акты экстремизма и терроризма.

Источник: http://gp.by

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