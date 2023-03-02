К сожалению, весной из-под снега появляются не только первоцветы, но и мусор, стихийные свалки.

По традиции, Минприроды инициирует проведение месячника по наведению порядка на земле. В этом году акции по благоустройству населенных пунктов проведут с марта до середины мая. Экологическая кампания 2023 года пройдет под девизом «Мирный созидательный труд во благо чистой и зеленой страны!». Чтобы родной край стал чище, подключиться приглашают каждого жителя Беларуси.

В марте во всех регионах страны пройдут мероприятия по уборке и благоустройству территорий, а в апреле, когда прогреется земля, Беларусь украсят тысячи молодых деревьев и кустарников, будут заложены сотни аллей мира и созидания.

Сейчас областные комитеты и районные инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды проверяют состояние территорий вдоль железных дорог, придорожных полос, остановочных пунктов, садовых товариществ, гаражных кооперативов, сельскохозяйственных предприятий и организаций, территорий государственного лесного фонда. В ходе проверки соблюдения схем обращения с коммунальными отходами, состояния контейнерных площадок, наличия контейнеров для раздельного сбора отходов экологи формируют список мест, где необходимо провести массовые акции по уборке мусора.

Источник: http://gp.by

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