В Беларуси был утвержден перечень специальностей, на которые можно поступить в Университет гражданской защиты МЧС без экзаменов. Это предусмотрено постановлением МЧС №9 от 17 февраля 2023 года, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

Отмечается, что это касается таких специальностей, как «предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» и «пожарная и промышленная безопасность». На них при поступлении в спасательный вуз зачисляются без вступительных испытаний выпускники Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС, Специализированного лицея МВД и кадетских училищ, окончившие в год поступления эти учреждения с отметками семь и выше баллов по всем предметам учебного плана. Однако это не касается абитуриентов, поступающих на целевую подготовку.

На эти же специальности в спасательный вуз зачисляются выпускники Минского суворовского военного училища, Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС, Специализированного лицея МВД и кадетских училищ, окончившие в год поступления эти учреждения, вне конкурса на места, оставшиеся после зачисления абитуриентов, которые захотели поступить в белорусские вузы для получения общего высшего и специального высшего образования, при наличии в документе об образовании отметок не ниже шести баллов по предметам вступительных испытаний.

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