Вот уже более 20 лет ритуальная служба «Феникс» оказывает весь спектр ритуальных услуг на территории Гомельской области. Специалисты компании первыми приходят на помощь в трудное время скорби, чтобы принять на себя все заботы по подготовке и проведению достойного погребения, а также обустройству мест захоронения. На неделе агентство открыло магазин ритуальных услуг и товаров в здании ОАО «Агрохимуслуги».



– Обратившись к нам, вы можете быть абсолютно уверены в получении оперативной и полноценной помощи. Все сотрудники ритуальной службы «Феникс» – это специалисты высочайшего уровня, которые чутко и ответственно подходят к выполнению взятых на себя обязательств, имеют за своими плечами большой опыт деятельности в данной сфере услуг. Об открытии магазина ритуальных услуг и товаров именно в Буда-Кошелеве мы задумывались давно, ведь район для нас не чужой. Мой компаньон Константин Каешко в свое время работал оперативным сотрудником уголовного розыска, а я на протяжении 4 лет заведовал Буда-Кошелевским межрайонным отделением Государственной службы медицинских судебных экспертиз, которое обслуживало Буда-Кошелевский, Чечерский и Кормянский районы, – рассказывает Виталий Марушкевич. – Мы видели, что в районах нет специализированной службы, готовой морально поддержать и предложить полный комплекс ритуальных услуг в непростой для каждого человека момент. Наши специалисты берут на себя решение всех формальностей, связанных с последними проводами умершего: от оформления документов, подготовки тела, приобретения всего необходимого для траурной церемонии, включая принадлежности для подготовки похорон и катафалк для перевозки покойного к месту захоронения, проведения прощальной и поминальной церемоний, погребения и кремации. Мы предлагаем услуги по благоустройству могил на кладбище, изготовлению, доставке, установке и обслуживанию памятников, мемориальных комплексов.



Наша служба работает круглосуточно и без выходных. Мы придем на помощь в трудную минуту, взяв на себя решение организационных вопросов и сделав все необходимое, чтобы вы могли достойно проводить близкого человека в последний путь. На нашем сайте feniks-ritual.by представлена подробная информация о перечне и стоимости ритуальных услуг. Выбрать и заказать необходимые ритуальные товары, а также уточнить все нюансы можно по телефону +375 (29) 556-88-78. Наш адрес: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, д. 65.

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