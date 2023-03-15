В Буда-Кошелеве прошел кастинг Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2023»

В том, что наши девушки – самые очаровательные и обаятельные, сполна убедились, побывав на районном кастинге Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2023».

Побороться за выход в областной этап конкурса собрались девушки разных профессий, интересов и увлечений. Среди участниц: участковый инспектор милиции РОВД Амина Яценко, педагог-психолог аграрно-технического колледжа Анжелика Аржанникова, воспитатель СШ №1 Татьяна Авдашкова, инженер СП «АМИПАК» – ОАО Елизавета Лапицкая, художник-оформитель историко-культурного центра Елизавета Васильева, медицинская сестра ЦРБ Дарья Атрашкова и ветеринарный врач СУП «Андреевка» Валерия Иляхина.

Все 7 конкурсанток – новички в подобных мероприятиях. Но, признаться, смелости и самообладания у девушек было не занимать.

Оценивала внешние данные девушек, их эрудицию и умение презентовать себя конкурсная комиссия, в состав которой вошли: председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, заместители председателя райисполкома Дмитрий Шпиганович и Людмила Кураликова, начальник РОВД Виталий Подзерун и директор ЧТУП «Атарт» Тариел Асланов. Тариел Асланов также выступил спонсором мероприятия.

Напомним, к участию в кастинге допускаются гражданки Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории страны, в возрасте от 18 до 24 лет и имеющие рост не ниже 174 см. Из особых условий: не состоять в браке, не иметь детей, не иметь на теле татуировок и пирсинга.

Районный кастинг – генеральная репетиция к областному этапу конкурса. Каждая из девушек оказалась талантливой, образованной и, безусловно, смелой. Однако, по решению конкурсной комиссии, в следующий этап прошли только 5 участниц. Именно им 24 марта предстоит представлять Будакошелевщину на областном отборе в Гомельском общественно-культурном центре. Пожелаем нашим девушкам удачи и только победы!