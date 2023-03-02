Торжественное открытие состоялось сегодня у здания Департамента охраны.

Памятный знак приурочен к 70-летнему юбилею районного подразделения Департамента охраны.

На торжественном открытии присутствовало руководство РОЧС, прокуратуры, военного комиссариата, а также работники подразделения Департамента охраны.

Почетные гости мероприятия председатель райисполкома Анатолий Гапоник, заместитель начальника областного управления департамента охраны, начальник идеологической подготовки и кадрового обеспечения Дмитрий Пусиков, начальник ОВД райисполкома Виталий Подзерун, временно исполняющий обязанности по должности начальника районного отделения Департамента охраны Сергей Гулевич поблагодарили работников департамента за благодатный труд и поздравили с наступающим праздником.

Алина ЮРИНСКАЯ

Фото автора