Житель райцентра работал водителем-менеджером у бизнесмена, который поставлял мотоблоки и комплектующие к ним. В конце прошлого года предприниматель решил перепрофилировать бизнес. Занимаясь вопросами закрытия ИП, он попросил 30-летнего сотрудника отвезти печать бухгалтеру. Но мужчина этого не сделал, сообщили в МВД.

— С конца декабря фигурант, незаконно используя реквизиты и выступая от имени нанимателя, завладел в гомельской фирме 10 мотоблоками и агрегатами к ним на сумму почти 36 тысяч рублей с отсрочкой платежа. Кроме того, злоумышленник взял у двоих гомельчан почти 12 тысяч рублей предоплаты за поставку дешевой техники. После этого он исчез с товаром и деньгами, — рассказал начальник отдела УБЭП УВД Гомельщины Виталий Филиппович.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее он был судим за кражу.

Источник: http://gp.by

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