ДТП произошло на автодороге М-5 Минск – Гомель. Иномарка под управлением 75-летнего водителя шла в направлении Минска. На одном из участков пути легковушка неожиданно съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась. Двое пожилых пассажиров 70 и 73 лет, находившиеся на заднем пассажирском сиденье, пострадали.

Их с травмами доставили в реанимационное отделение больницы.

— По предварительной информации, водитель уснул за рулем, машина стала неуправляемой, произошел съезд в кювет, — рассказал официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Вадим Шугов.

Обстоятельства происшествия уточняются. Госавтоинспекторы призывают к ответственному вождению: не садиться за управление транспортом в состоянии усталости. Если в дороге все же почувствовалось утомление и ощущение погружения в сон, важно остановиться, передохнуть, только потом продолжить путь. Важно не только не подвергать опасности себя , своих пассажиров, но и других участников.







Источник: http://gp.by

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