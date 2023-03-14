В Буда-Кошелевском районе 18 марта пройдет областной субботник.

Часть вырученных денежных средств планируется направить на финансирование работ по реконструкции мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти в Калинковичском районе.

Напомним, что концентрационныйлагерь просуществовал десять дней в марте 1944 года, но попал в список самых страшных мест, созданных карателями для уничтожения наших людей.

19 марта – день 79-й годовщины освобождения узников Озаричского лагеря смерти. Участники областного субботника будут наводить порядок в городах и сёлах, на территориях предприятий, организаций, вдоль магистралей и на памятных местах.