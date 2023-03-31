Завтра абитуриентов приглашают принять участие в Дне открытых дверей «Классический университет – ваш путь к профессиональной и жизненной вершине». Всех проконсультируют и расскажут, почему престижно быть студентом этого вуза. Начало мероприятия в 10.00.

1 апреля распахнут двери все факультеты. Здесь можно получить ответы на волнующие вопросы и уточнить моменты, которые заставляют сомневаться в выборе, ознакомиться с выставками-презентациями, лично пообщаться с сотрудниками и студентами, узнать о специальностях. Консультации по вопросам приема желающие получат с 11.30 до 13.00 в аудитории 1-2 корпуса 5.

Дополнительная информация о Дне открытых дверей в ГГУ имени Ф. Скорины – на официальном сайте университета gsu.by или по телефонам приёмной комиссии: 8 (0232) 50-38-24,8 (29) 357-69-17.

ГГУ – один из ведущих высших учебных заведений на Гомельщине. В общем рейтинге Webometrics вуз занял вторую позицию среди белорусских университетов. Включает 11 факультетов, на которых обучается 6300 студентов. Специалистов готовят по 39 специальностям. С 2022 года студенты мужского пола, обучающиеся в ГГУ, могут пройти военную подготовку на бюджетной основе начиная со 2-го курса на военно-транспортном факультете БелГУТа. На балансе университета находится 8 учебно-практических корпусов и 4 общежития. На базе университета осуществляет деятельность два научно-исследовательских института, Институт Конфуция и более 20 лабораторий.