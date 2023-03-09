Мы движемся в верном направлении: растет активность гражданского общества. Такое мнение высказала председатель новобелицкой организации «Белой Руси» Любовь Ткач.

Прошел круглый стол с делегатами будущего учредительного съезда политической партии «Белая Русь», которые представляют предприятия и организации Новобелицкого района Гомеля: ОАО «Гомельдрев», торговая компания «Алеся», ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», Гомельская университетская клиника — областной госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны, Гомельская городская поликлиника №1, детская школа искусств №6. Ранее обсуждение состоялось в этих трудовых коллективах. Там собрали предложения по проекту программы партии «Белая Русь». На встрече подвели промежуточные итоги дискуссий, отмечено, что программа получает положительную оценку.

— Важно услышать мнение каждого, чтобы учесть интересы всех слоев общества. Мы понимаем, что даже люди рабочих профессий, которые трудятся за станками, политически подкованы и вовлечены в жизнь страны, — отметила председатель новобелицкой организации «Белой Руси» Любовь Ткач. — Но нам необходимо активизировать молодежь. Приглашать ее во все процессы, чтобы она не становилась «пятой колонной», а все мы были консолидированным государством. Считаю, что создание политической партии «Белая Русь» — своевременное решение. Я уверена, что мы движемся верным курсом.

Прислать предложения по проекту программы партии «Белая Русь» может любой гражданин нашей страны, на сайте республиканского общественного объединения есть форма для обратной связи.

Источник: http://gp.by

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