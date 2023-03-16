Тяжелый инцидент произошел в агрогородке Бобовичи в мае прошло года. Местный житель выгуливал собаку породы «акита-ину». На него напала собака породы «алабай», которая была без намордника.

Агрессивное 75-килограммовое животное покусало не только мужчину, но и его собаку. Обоим пришлось серьезно лечиться. Пострадавший обратился в правоохранительные органы и суд. Хозяин алабая пытался оправдаться тем, что ранее подобных инцидентов не было. Более того, он высказал предположение, что обидчика, мол, могла покусать собственная собака. Однако экспертиза была на стороне пострадавшего. Постановлением суда Гомельского района владельца среднеазиатской овчарки оштрафовали за нарушение правил животного, повлекшее причинение вреда здоровью другого человека.

— Решением суда в пользу пострадавшего с ответчика также взыскана денежная компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей, в счет возмещения материального вреда – 257 рублей, разрешен вопрос о судебных расходах,- рассказала пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.

Судебная коллегия Гомельского областного суда, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, оставила его без изменения. Приговор вступил в силу.

Источник: http://gp.by

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