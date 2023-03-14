Все случаи произошли в феврале, пишет vdobrushe.by.

– Самому маленькому пациенту, попавшему в больницу с ожогами 2 степени лица, шеи, грудной клетки, всего полгода. Он опрокинул на себя чашку с горячим чаем, – рассказала заведующий отделением консультативной педиатрической помощи Добрушской ЦРБ Елена Сидоренко.

Аналогичная беда случилась с 12-месячным ребенком, который потянул на себя кружку с кипятком и облился. Итог – ожог 2-3 степени лица, шеи, руки, грудной клетки. Малыш госпитализирован в реанимацию.

Без помощи медиков не смог обойтись и ребенок, которому всего восемь месяцев. Он опрокинул на себя тарелку с горячим супом и заработал ожоги 1-2 степени.

– Порой кажется, что мы родителям уже надоели своими беседами и лекциями, – говорит Елена Сидоренко. – На деле же сколько ни повторяй некоторым взрослым, а безопасные условия жизни детям в семьях не создаются. Дети очень любопытные и не знают чувства страха. Вспомните свои ожоги, будь то солнечные или кипятком. Было вам больно? Так вот, детям больнее в разы: кожа у них очень нежная.

Что делать в первую очередь, если ребенок обжегся? Врач настоятельно рекомендует не наносить на пораженный участок тела масло и не бинтовать его. Без боли этот бинт не снимешь. Максимум, что можете сделать до приезда скорой помощи, –дать ребенку ибуфен или парацетамол, чтобы обезболить, и локально охлаждать место ожога. Только без фанатизма, уточняет собеседница.

Источник: http://gp.by

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