Всплеск мошенничества в интернете в преддверии 8 Марта отмечают оперативники из уголовного розыска. Махинации связаны с реализацией цветов.

В отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома рассказали, что в преддверии Международного женского дня мошенники запустили новую схему обмана.

Преступники регистрируются в популярных социальных сетях и создают ложные интернет-магазины по реализации роз и других цветов.

При этом злоумышленники заманивают клиентов низкими ценами и акциями с небывалыми скидками.

После перечисления клиентом предоплаты «продавец» перестает выходить с ним на связь, в некоторых случаях блокируя доступ человека к страничке.

«В результате граждане теряют свои средства. Только за последние несколько недель жертвами подобного вида мошенничества стали более 20 жителей Витебской области», – отметили в УВД.

В УВД Витебского облисполкома напоминают, что при выборе продавца нужно тщательно отнестись к проверке его данных и репутации. Не стоит доверять торговым площадкам, которые работают по полной предоплате, посоветовали правоохранители.