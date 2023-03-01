Провели совещание заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова и начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко.

Наряду с основными вопросами, внимание идеологов заострили на таком явлении, как ЧВК «Редан». Новая субкультура, пришедшая из России, связана с мультипликацией Hunter x Hunter о преступной группировке «Геней Редан». Она привлекает к себе большое количество школьников, учащихся ВУЗов и ССУЗов для проведения несанкционированных мероприятий, в том числе массовых драк в торговых центрах. Подобная попытка уже была предотвращена в Гомеле. Правоохранительные органы задержали 200 подростков, большинство из которых несовершеннолетние. Отличительная черта участников – черная одежда с символом паука и цифрой 4. Людмила Кураликова призвала идеологический актив быть бдительными, проинформировать работников о сложившейся ситуации и провести профилактическую работу в трудовых коллективах.

Алина ЮРИНСКАЯ

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