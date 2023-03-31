29 марта состоялась выставка старинной православной книги «Живое слово мудрости духовной» из фондов «Прихода храма Святителя Николая Чудотворца» г. Буда-Кошелево. Окунуться в историю православной книги и прикоснуться к фолиантам духовной литературы предложили в Коммунаровской сельской библиотеке.

На открытие были приглашены настоятель Прихода храма святителя Николая Чудотворца г. Буда-Кошелево протоиерей Сергий Пешко и Настоятель Прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы а.г. Коммунар протоиерей Павел Вечорко.

Экспонируемые на выставке издания – настоящие раритеты. В экспозиции представлены Библии и Евангелия, которые были изданы в разное время, житие святых, творения Иоанна Златоуста, Ветхий и Новый заветы датируемые 1911 г., Наставления о собственных всякого христианина должностях изданы в 1843 г., Христианские чтения изданные при Санкт-Петербургской духовной академии в 1833г. Центральным экспонатом в представленной экспозиции, которому более 380 лет, представлена книга изданная в типографии Михаила Слёзки — «Триодь цветная» (Львов,11.03.1642). Всего в экспозиции были представлены 43 издания.

Протоиерей Сергий Пешко отметил, что именно благодаря православным книгам происходило просвещение нашего народа. С благодарностью вспомнили и наших просветителей – Кирилла Туровского, Франциска Скорину, Ефросинию Полоцкую, печатника диакона Ивана Федорова и многих других.

Педагоги и учащиеся Коммунаровской школы, которые посещают лагерь дневного прибывания «Радимичи», а также жители и прихожане местного храма познакомились с некоторыми православными писателями и их книгами. Вместе порассуждали о таких понятиях, как доброта, милосердие, сострадание, культура.

Также в библиотеке была представлена фотовыставка «Храмы Гомельской и Жлобинской епархии».

Мероприятие завершилось чаепитием с постными сладостями, которые испекла прихожанка храма Покрова Пресвятой Богородицы Татьяна Лукомская.

Встречи с представителями духовенства стали традиционными в Коммунаровской сельской библиотеке.

Наталья Манина

Фото из архива Коммунаровской сельской библиотеки