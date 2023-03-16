Обновленный в прошлом году Основной Закон наделил Конституционный Суд дополнительными полномочиями. Теперь он выступает в качестве арбитра в спорах относительно компетенции действий органов государственной власти. Каждый белорус получил возможность напрямую обратиться туда. Об этом уникальном праве БелТА поговорили с судьей Конституционного Суда Аллой Бодак.

— Если белорусы только после обновления Конституции получили возможность напрямую обращаться в Конституционный Суд, значит ли это, что раньше доступ к конституционному правосудию для них был закрыт?

— Нет, но он был косвенным. В соответствии с частью первой ст.27 закона Беларуси «О конституционном судопроизводстве» граждане, полагающие, что их права, свободы и законные интересы нарушаются применением нормативного правового акта, в конституционности которого они сомневаются, могли обратиться с инициативой проверки этого факта к уполномоченному органу. Тот затем вносил соответствующее предложение в Конституционный Суд. К таким уполномоченным органам относились Президент, Палата представителей Национального собрания, Совет Республики Национального собрания (его Президиум), Верховный Суд, Совет Министров. Но за последние несколько лет от них не поступило ни одного такого предложения.

В обновленном же Основном Законе статьей 116.1 предусмотрено, что Конституционный суд в порядке, установленном законом, выносит решения по жалобам граждан на нарушения их конституционных прав и свобод, проверяя конституционность законов, примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие средства судебной защиты. Предоставленная возможность обеспечивает полноту реализации конституционного права каждого на судебную защиту.

— Насколько практика конституционных жалоб распространена в других странах?

— Эта форма защиты конституционных прав и свобод практикуется во всех постсоветских странах и большинстве европейских государств. Хочу подчеркнуть, что Конституционный Суд последовательно отстаивал введение индивидуальной конституционной жалобы. Еще в 2018 году в Послании Президенту Республики Беларусь и палатам Национального собрания Республики Беларусь мы отмечали ее необходимость, поскольку это предоставляет гражданам большие возможности для защиты своих конституционных прав и свобод. Сейчас, после появления у граждан права непосредственно обращаться в Конституционный Суд, мы можем констатировать, что в стране действует важнейшая гарантия конституционных прав и свобод человека и такой подход соответствует конституционным положениям, закрепленным в обновленном Основном Законе. В частности, в статье 116 закреплена конституционно значимая цель Конституционного Суда при осуществлении конституционного контроля в целях защиты гарантированных конституционных прав и свобод человека и гражданина.

— Когда это нововведение начнет работать?

— Эта норма вступает в силу после приведения законодательства о конституционном судопроизводстве в соответствие с изменениями и дополнениями Конституции. Они уже подготовлены в закон «О конституционном судопроизводстве», которые в том числе очерчивают критерии допустимости конституционной жалобы, сроки ее принятия и рассмотрения. Сейчас законопроект находится в парламенте. В течение двух лет после вступления в силу изменений и дополнений в Конституцию все законы, предусмотренные в ней, должны быть приведены в соответствие с Основным Законом.

Алла Бодак

Хочу отметить, что введение в правовую систему института конституционной жалобы требует еще и должной организации его реализации. Конституционный Суд в Послании Президенту и палатам Национального собрания 14 марта текущего года отметил, что для эффективной работы института конституционной жалобы нужен высокий уровень правовой культуры и конституционного правосознания граждан и должностных лиц, а также организация юридической помощи гражданам при подаче конституционной жалобы. Думаю, что адвокатуре прибавится работы. Они должны будут на профессиональной основе помогать составлять такие конституционные жалобы гражданам.

— Как обновленный Основной Закон изменил порядок формирования состава Конституционного Суда? Кто может быть в нем судьей?

— Порядок формирования Конституционного суда действительно изменился. Так, согласно ст.116 обновленного Основного Закона страны, председатель Конституционного Суда, его заместитель и судьи избираются и освобождаются от должности Всебелорусским народным собранием. Председатель и его заместитель избираются из числа судей Конституционного Суда. Их всего 12. Это высококвалифицированные специалисты в области права, имеющие по большей части ученую степень. Новый порядок формирования Конституционного Суда Всебелорусским народным собранием усиливает гарантии независимости судей и их справедливого беспристрастного решения.

Источник: http://gp.by

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