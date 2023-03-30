На встречу с жителями пришли специалист по социальной работе и инспектор отдела социальной помощи на дому территориального центра социального обслуживания населения Буда-Кошелевского района.

В ходе собрания были разъяснены вопросы связанные с изготовлением и выдачей биометрических документов. Также обсудили профилактическую работу направленную на недопущение правонарушений среди несовершеннолетних, безопасность на дорогах, кибербезопасность и семейное благополучие в рамках акции «Дом без насилия».