Почти 16 тысяч человек готовы принять активное участие в партийном строительстве.

Важный день в политической жизни страны. Сегодня в Минске состоится учредительный съезд партии «Белая Русь». На него выдвинуты более тысяч делегатов со всей страны. По итогам съезда будет принят устав и программа партии, а также определено руководство.

Этому предшествовала большая работа: на прошлой неделе собрания прошли во всех регионах. Почти 16 тысяч человек готовы принять активное участие в партийном строительстве. Основные положения, функции и цели обсуждали в преддверии съезда. Немало вопросов касалось будущего для молодежи – образование, жилье, заработок. К слову, среди делегатов немало представителей молодежного крыла.

Елена Пасюта, председатель Гродненского областного совета депутатов: «Это уже люди сформированные, у которых есть четкое сознание о том, какова их роль в том числе в политическом строительстве нашего государства. Я уверена, что из числа их будут и представители партий различных, в том числе они пополнят депутатский корпус. И это уже люди которые имеют активную жизненную позицию, которые четко знают, что они планируют для себя и для своей семьи, для своих детей».

Общественное обсуждение важных проектов – практика уже проверенная временем в Беларуси. С программой партии сможет ознакомиться любой желающий. А также внести предложения или выступить с конструктивной критикой.

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