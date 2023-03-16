В Министерстве по налогам и сборам напомнили блогерам о необходимости уплаты налогов, сообщает БЕЛТА.

Обязанность платить налоги распространяется на всех физических лиц, в том числе имеющих собственные блоги (веб-сайты) на различных интернет-платформах (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и др.) и получающих доходы от размещения рекламы в этих блогах, от продажи через блоги своих услуг (например, продажи платных курсов, уроков, тренингов, вебинаров), от монетизации блогов, в результате дарения, в виде пожертвований (донатов) и т.д.

При получении блогером в течение 2022 года доходов на территории Республики Беларусь и (или) из-за ее пределов от физических лиц и иностранных организаций, иностранных индивидуальных предпринимателей налогообложение осуществляется налоговым органом по ставке подоходного налога в размере 13% на основании налоговой декларации по подоходному налогу с физических лиц, которую блогер обязан представить в налоговый орган не позднее 31 марта 2023 года.

Уплата подоходного налога, исчисленного налоговым органом, производится блогером не позднее 1 июня 2023 года на основании извещения налогового органа.

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