21 марта в 16.02 на центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Новая Гусевица. В результате пожара уничтожена кровля, повреждена стена дома. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

МЧС в очередной раз напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем, ни в коем случае не курите в домовладении, а так же вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, курите только в специально отведенных для этого местах.

Помните, что в случае пожара ни в коем случае нельзя паниковать, незамедлительно вызывайте спасателей по телефону 101 или 112. Назовите диспетчеру адрес, место пожара, сообщите о наличии в здании людей, угрозы ближайшим строениям. Попробуйте самостоятельно ликвидировать загорание, если вы видите, что самостоятельно не справитесь с огнем, доверьте это дело специалистам.

Помните! Ваша безопасность в Ваших руках.

Буда-Кошелевский РОЧС