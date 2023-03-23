Гомельский парк аттракционов в прошлые выходные открыл активный сезон, сообщается на сайте предприятия, рассказали в городском журнале «Белка».

В этом году, помимо уже известных аттракционов, гомельчане смогут опробовать новый батутный комплекс «Кот в сапогах» и модернизированный семейный кинотеатр.

Кроме привычного 5D-формата, кинотеатр теперь предлагает зрителям посмотреть фильмы в режиме виртуальной реальности. Допускаются внутрь дети от 4 лет. Но до 10-летнего возраста – только в сопровождении взрослых. Билет стоит 6 рублей.

– Зимой аттракционы прошли все необохдимые проверки, техническое обслуживание и получили разрешение на работу от органов Госпромнадзора, – рассказал Первому городскому телеканалу директор ГП «Гомельский парк» Виктор Гутыра.

Обращают специалисты внимание на многие факторы, в том числе на работу узлов и уровень шума. Как правило, допуск каждый аттракцион получает на год, а в следующем сезоне проверка потребуется снова.

По словам руководителя, цены в парке остались практически на уровне прошлого года. Незначительно подорожали лишь некоторые позиции. Также есть возможность приобрести бессрочный абонемент на 10 посещений парка и расплачиваться за билеты с помощью мобильного приложения «Оплати».

Источник: http://gp.by

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