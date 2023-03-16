16 марта в 3 часа 15 минут в центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре в строении бани на территории домовладения по адресу: д. Радеево, ул. Комсомольская.

В результате проверки по данному факту установлено, что в результате пожара повреждена стена и перекрытие помещения парилки бани. Погибших и травмированных нет. Причина загорания устанавливается. Наиболее вероятная причина – нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Данные факты очередной раз показывают, что неправильная эксплуатация отопительной печи приводит к пожару.

Напоминаем, согласно правил пожарной безопасности эксплуатировать отопительные печи с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа запрещено.

Кроме того, в погоне за жарким паром не допускайте перекала печи – ведь именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане.