В заседании приняли участие руководители районных служб, предприятий и организаций. Вел заседание комиссии заместитель председателя райисполкома Дмитрий Шпиганович.

Говорили о мероприятиях по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период текущего года. Тема – весьма актуальная. Выступаюшие не только доложили о принимаемых мерах по своим направлениям деятельности и готовности к ликвидации той или иной чрезвычайной ситуации, но и обозначили проблемные вопросы.

Дмитрий Шпиганович отметил, что при наступлении пожароопасного периода в районе будут работать мониторинговые межведомственные группы по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Данные группы будут выезжать, определять критичные точки и оперативно на них реагировать.