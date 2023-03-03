На Будакошелевщине активными темпами проходит 1-й этап акции «День безопасности. Внимание всем!». Спасатели Буда-Кошелевского РОЧС совместно с активистами БМООСП провели профилактические мероприятия с учащимися общеобразовательных школ.

Мероприятия состояли из трех частей. В ходе первой с ребятами провели тематические беседы о действиях по сигналу «Внимание всем», рассказали об источниках и способах получения экстренной информации, а также способах спасения при различных стихийных бедствиях. В завершение беседы показали обучающие видеофильмы на противопожарную тематику.

Во второй части школьникам предложили поучаствовать в квест-игре «Чрезвычайная ситуация», где на представленных пяти интерактивных площадках они смогли проявить ловкость и смекалку. За активное участие в мероприятиях все получили буклеты «День безопасности. Внимание всем!».

В завершающей части были проведены практические отработки плана эвакуации — дети и взрослые без паники и суеты покинули помещения и правильно отреагировали на условные возгорания.

Буда-Кошелевский РОЧС