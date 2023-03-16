Людмила Кураликова отметила, что тема геноцида белорусского народа – очень важна и актуальна сегодня. Хатынь, Ола, Красный берег, Озаричи – эти и другие населенные пункты стали символами жестокости и бесчеловечности.



Людмила Адамовна также проинформировала, что в районе создана рабочая группа, которая занимается этой темой. И что важно: факты геноцида в районе выявляются вновь и вновь.

«Память должна быть незыблема, а переписать историю и забрать Победу – ни у кого не получится», – уверена Людмила Кураликова. – Про это мы должны говорить нашим детям, с детства воспитывать у них историческую правду и любовь к родине». В связи с этим, Людмила Адамовна затронула и еще ряд проблем, бытующих в молодежной среде. Среди них – недавние события в Гомеле с ЧВК «Редан».

Директор историко-культурного центра Светлана Авсянникова в продолжении основной темы ЕДИ рассказала о сожженых деревнях на территории Буда-Кошелевского района.

Вера Гаева, директор центра банковских услуг №307, познакомила присутствующих с потребительскими кредитами, сроками и процентными ставками. Напомнила о мерах предосторожности, особенно пожилым гражданам, при пользовании банковскими услугами: быть бдительными и не идти на поводу у киберпреступников и мошенников.

Наталья ЛОГУНОВА

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